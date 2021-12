A greve dos policiais penais em Mato Grosso entrou hoje (21/12) no sexto dia, mesmo após o Tribunal de Justiça de Mato Grosso ter declarado ilegal o movimento e determinado que os profissionais retornassem imediatamente ao trabalho. Hoje o Sindicato dos Servidores Penitenciários do Estado de Mato Grosso (Sindspen-MT) anunciou a realização de uma nova assembleia geral para deliberar sobre a pauta de valorização salarial.

O Sindspen-MT está convocando os servidores da categoria para assembleia a ser realizada nesta quinta-feira (23/12), às 14h30, no salão de eventos da Associação dos Oficiais da Polícia e Bombeiro Militar de Mato Grosso, em Cuiabá. Na ocasião serão apresentados para os servidores os próximos passos da diretoria executiva do sindicato para retomar as negociações com o Governo Estado de Mato Grosso quanto a valorização salarial da Polícia Penal do Estado.

Segundo o Sindspen-MT, o movimento grevista segue coeso e forte, sendo que, durante as diversas reuniões realizadas com políticos nos últimos dias, surgiu a hipótese de que o Governo do Estado pode vir a melhorar a proposta anteriormente apresentada à categoria.

Em Rondonópolis, as visitas na Penitenciária da Mata Grande e na Cadeia Feminina estão suspensas. Também estão interrompidos os atendimentos a defensores, advogados e o recebimento de presos. Segundo informado à reportagem, está sendo mantido o atendimento aos serviços essenciais/emergenciais nas unidades penais. Além disso, estão sendo mantidos os serviços de cumprimento de alvarás e audiências.

A decisão do Tribunal de Justiça quanto à ilegalidade da greve foi dada pela desembargadora Antônia Siqueira Gonçalves na sexta-feira (17/12) e, até agora, vem sendo ignorada pelo movimento.