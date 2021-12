Em relação aos questionamentos sobre a aprovação de todos os alunos matriculados na rede estadual de ensino, a Secretaria de Estado de Educação (Seduc) esclareceu hoje à imprensa que:

1) Foi identificada uma instabilidade no sistema de lançamento SigEduca/GED, após o encerramento do ano letivo, nesta segunda-feira (20.12). A inconsistência já foi corrigida pela TI;

2) Sendo assim, os alunos que não frequentaram as aulas e não cumpriram com o mínimo de 75% de frequência para aprovação, prevista em lei, serão retidos por falta e terão que fazer a matrícula na mesma série no ano que vem;

3) Já os alunos matriculados no ano letivo de 2021 que frequentaram as aulas, não serão retidos por desempenho e ficará garantida a recuperação da aprendizagem aos alunos no decorrer do ano letivo de 2022;

4) Durante o retorno das atividades presenciais, as unidades escolares foram orientadas a realizar todos os procedimentos de busca ativa dos estudantes. No caso dos estudantes que não retornaram às aulas, foi orientado que caso tivessem mais de 25% de faltas consecutivas, a unidade poderia realizar o ajuste desistência/abandono no sistema da secretaria.