Depois de reportagem do A TRIBUNA sobre a não reativação, como prometida, dos leitos de Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do Hospital Regional de Rondonópolis, a Secretaria de Estado de Saúde (SES) informou que com a contratação de novos profissionais, a previsão é intensificar o ritmo dos procedimentos cirúrgicos com o funcionamento de mais 32 leitos de enfermarias e 10 leitos de UTIs geral adulto. Um prazo para que isso ocorra, no entanto, não foi estabelecido pela SES.

Ainda, segundo a Pasta, o Hospital Regional de Rondonópolis vem realizando cirurgias eletivas mensalmente, que serão ampliadas depois da entrada em funcionamento dos leitos de UTI geral e de enfermaria.