“Cada empreendimento para nós é a realização de um sonho. E a gente projeta tudo com muito carinho! Cada ambiente que nós projetamos no empreendimento pensamos na família que estará ali. E cada entrega de empreendimento para nós é uma vitória, é a realização de um sonho, ainda mais em se tratando de um lar. Por se tratar de um empreendimento que começamos a vender na planta, mostra ainda a confiança das pessoas para com a empresa”, avaliou Patrícia Muniz para a reportagem.

A diretora da TMI, Patrícia Muniz, afirma que o Boulevard Paulista foi um sucesso de vendas. Em menos de um ano, já estava praticamente com 100% das unidades vendidas. Essa grande aceitação é atribuída aos diferenciais do empreendimento, com excelente localização, a uma quadra do shopping e perto dos principais tipos de serviços, projeto de apartamento bem elaborado, contemplando as principais necessidades das famílias, e a ampla área de lazer, com piscina de 25 metros, piscina infantil, quadra de esportes poliesportiva, quadra de peteca, quadra de squash, salão de festas para aproximadamente 200 pessoas, sauna, salão de jogos, brinquedoteca, cinco quiosques de churrasqueiras, academia, entre outras estruturas. Patrícia externou que a entrega de mais esse empreendimento tem um significado muito grande para a TMI.

Lançado em agosto de 2017, o prazo de entrega do Boulevard Paulista estava previsto para fevereiro de 2022 e está sendo entregue neste mês de dezembro de 2021. Foram quatro anos de construção para concretizar um empreendimento com mais de 33 mil m² de área construída, sendo mais de 4 mil m² apenas de área de lazer. São 120 apartamentos em um edifício de grande porte, sendo 80 apartamentos de 137 m² de área privativa e 40 apartamentos com 112 m² de área privativa.

“A gestão de qualidade dentro da TMI é algo que vem desde o início da empresa. Hoje podemos dizer que temos um sistema de gestão implementado, eficaz e eficiente. Os nossos produtos são de fornecedores muito bem avaliados no mercado. Nós fazemos testes de acústica, temperatura, resistência, cor… Pensamos, por exemplo, no material para reduzir o barulho externo, no melhor piso, na melhor forma de laje e de paredes, visando a melhor acústica. Hoje a TMI está num patamar de qualidade que poderia estar em qualquer lugar do Brasil”, externou.

E o Grupo TMI não pára e se mostra como uma das grandes construtoras de prédios do Estado. O diretor da TMI, Thiago Muniz, relata que a empresa está atualmente com dois empreendimentos em construção: o Splendore (será o prédio mais alto do estado e ficará entre os cinco maiores do Centro-Oeste), que está com 60% da obra pronta e será entregue em 2023, além do Villa Jardim, o primeiro multicondominio da cidade, cuja parte comercial será entregue já no início de 2022 e a parte residencial em 2024. Também aponta que está com três grandes lançamentos: o Infinity, o Alta Vista Studios e o Birigüi Home Office. E a empresa tem projetos definidos para os próximos 10 anos em Rondonópolis. “Hoje o grupo emprega mais de 300 colaboradores, entre diretos e terceirizados, e a previsão é chegar a 600 a partir da metade do ano que vem”, diz.

Para Thiago Muniz, a entrega do Edifício Boulevard Paulista é um momento de muita alegria e satisfação, considerando o grande porte do empreendimento, o tamanho da estrutura. “A gente fica muito feliz com esse momento, pois sofremos com a pandemia, com a instabilidade no fornecimento de materiais, e, ainda assim, conseguimos entregar no prazo uma obra desse porte para os nossos clientes – e cada vez com mais qualidade. Então, quero agradecer aos nossos clientes, fornecedores, parceiros, colaboradores, a todos que confiam no Grupo TMI. Vamos continuar construindo a história de Rondonópolis de forma séria e cumprindo nossos compromissos”, assegurou.

Vale informar que, com a assembleia de instituição de condomínio, tendo providenciado Alvará do Corpo de Bombeiros e Habite-se, as primeiras chaves dos apartamentos do Boulevard Paulista começam a ser entregues aos compradores, após a vistoria pelos mesmos, a partir desta terça-feira (21/12), antes do Natal.