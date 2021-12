Nas últimas 24 horas, Rondonópolis também não registrou nenhum novo caso da doença. Desde o início da pandemia, Rondonópolis registrou um total de 38.572 pessoas infectadas. Destas, 943 perderam a vida e 37.577 se recuperaram. Ainda há na cidade 52 pessoas com casos ativos da doença. Todas estão em isolamento domiciliar.

Rondonópolis teve mais um dia sem registros de mortes em decorrência da Covid-19. Com isso, chegou a esta sexta-feira (17) ao 24º dia consecutivo sem óbitos. Os dados são do boletim epidemiológico da Secretaria Municipal de Saúde, que mostram ainda que não havia pacientes de Rondonópolis internados nos hospitais da cidade por Covid-19.

Nesta sexta-feira, nenhum paciente de Rondonópolis estava internado em Unidades de Terapia Intensiva (UTIs) públicas e nas enfermarias. A UTI da Santa Casa tinha um paciente internado residente em Jacundá (PA). Assim, a ocupação dos leitos de UTI pública era de 5%, com um paciente internado e 19 leitos disponíveis.

MATO GROSSO

Mato Grosso registrou nesta sexta-feira (17), mais cinco óbitos em decorrência da Covid-19. Desde o início da pandemia, 14.030 pessoas morreram no Estado e 555.393 se infectaram. Nas últimas 24 horas foram registrados mais 149 novos casos. Os dados são da Secretaria de Estado de Saúde.

No Estado, dentre os 555.393, 539.569 pessoas se recuperaram e ainda há 1.283 em isolamento domiciliar.

Nas UTIs públicas, a taxa de ocupação era de 33,89%, com 61 pessoas internadas. Nas enfermarias públicas, a taxa de ocupação estava em 7%, com 32 pacientes internados.

Dentre os dez municípios com maior número de casos de Covid-19 estão: Cuiabá (114.525), Várzea Grande (41.970), Rondonópolis (38.572), Sinop (26.994), Sorriso (18.626), Tangará da Serra (17.895), Lucas do Rio Verde (15.788), Primavera do Leste (14.961), Cáceres (12.078) e Alta Floresta (11.476).