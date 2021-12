Trabalhadores terceirizados que prestam serviços na Secretaria Municipal de Saúde fizeram ontem (14) uma paralisação em protesto contra os atrasos salariais. Eles cobram o pagamento dos salários do mês de setembro, que até o momento não teriam recebido da empresa Bem-Estar, que mantinha contrato com a Secretaria de Saúde até setembro.

Além disso, os terceirizados pediam o recebimento do salário de novembro, que deveria ter sido pago pela empresa Solução, que atualmente mantém contrato de fornecimento de mão de obra terceirizada com a Secretaria Municipal de Saúde.

Apesar da paralisação dos trabalhadores, a Secretaria Municipal de Saúde informou que os atendimentos aos cidadãos foram mantidos sem intercorrências e alegou que a manifestação foi feita de forma ordeira.

Quanto ao pagamento dos salários, a Pasta afirmou que os repasses do Município para a empresa Solução já haviam sido realizados e que a empresa teria iniciado os pagamentos aos trabalhadores dos salários referentes ao mês de novembro ainda ontem (14), bem como do 13º salário.

Ainda existe, no entanto, pendência do salário de setembro. Segundo a Saúde, a empresa Bem-Estar não entregou as notas fiscais que comprovam a prestação do serviço para que os repasses fossem efetuados. Com isso, vários trabalhadores ainda não receberam o salário referente ao mês de setembro e não há data definida para que isso ocorra.

A empresa Bem-Estar foi contratada pela Prefeitura para fornecer mão de obra terceirizada para a Secretaria Municipal de Saúde de forma emergencial com contrato para os meses de julho, agosto e setembro. O contrato da empresa venceu no final de setembro. Para o lugar da Bem- Estar foi então contratada a empresa Solução, que mantém atualmente contrato de fornecimento de mão de obra terceirizada para a Saúde como motoristas, pessoal de limpeza, vigilância, entre outros.

IMPASSE

Desde a metade do ano, trabalhadores que prestam serviços terceirizados para a Prefeitura enfrentam atrasos salariais. Eles vêm cobrando uma solução para o problema. A maior parte desses trabalhadores recebe salários entre de R$ 1 mil e R$ 1,5 mil e vem enfrentando dificuldades em função dos constantes atrasos nos salários.

A alegação do Município é de que os atrasos nos repasses para as empresas que fornecem mão de obra terceirizada para a Prefeitura vêm ocorrendo por falha das próprias empresas, que teriam atrasado na entrega da documentação necessária para a aprovação do pagamento pelo Município.