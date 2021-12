O IBGE abriu nesta quarta-feira (15/12) as inscrições do processo seletivo para contratar 212 recenseadores que vão trabalhar na coleta de informações do Censo Demográfico 2022 em Rondonópolis. Em todo o Brasil, são 183.021 vagas abertas para recenseadores. Incluindo as vagas para recenseador, agente censitário supervisor e agente censitário municipal (ACM), são 239 vagas para Rondonópolis.

O cargo de recenseador exige nível fundamental. Durante as inscrições, que vão até 29 de dezembro de 2021, o candidato deverá escolher a área de trabalho e em qual cidade realizará a prova. A taxa para participar da seleção é de R$ 57,50, pode ser paga até 25 de janeiro, e a prova será aplicada na manhã do dia 27 de março de 2022. A previsão é que os aprovados trabalhem por até três meses na coleta domiciliar.

Também estão abertas até o dia 29 de dezembro 24 oportunidades para agente censitário supervisor (ACS) e 3 para agente censitário municipal (ACM), ambas de nível médio, voltadas para Rondonópolis. Os salários são de R$ 1.700 e R$ 2.100, respectivamente. A taxa de inscrição é de R$ 60,50, pode ser paga até 25 de janeiro, e a prova será realizada também em 27 de março, só que na parte da tarde. As inscrições para recenseador e agentes censitários podem ser feitas no site da Fundação Getúlio Vargas (FGV).

Na seleção para recenseadores, os candidatos devem escolher, no ato da inscrição, a área em que desejam trabalhar. Essas áreas podem corresponder a um ou mais bairros, ou a comunidades. A ideia é que os moradores dessas áreas se inscrevam no processo seletivo para poderem atuar nas imediações de suas residências. Assim, o IBGE contará com recenseadores ambientados a sua região de trabalho. Os recenseadores são remunerados por produtividade.

Coleta do Censo 2022

O Instituto informou que está desenvolvendo protocolos que garantam a segurança do recenseador e do morador durante a coleta das informações. Além dos procedimentos de segurança, como uso de máscara, álcool e distanciamento mínimo, o morador terá a opção de responder ao recenseador presencialmente, por telefone ou ainda preencher o questionário pela internet.

Números

Existe uma grande expectativa em relação aos números do Censo 2022. Acredita–se extraoficialmente que Rondonópolis tenha atualmente uma população na casa dos 250.000 habitantes. A oficialização desses números será apontada pelo Censo 2022.