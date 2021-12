Conforme o advogado, o esgoto produzido pelo condomínio de empresas instaladas no Terminal Ferroviário, como dejetos sólidos e líquidos, é despejado nas nascentes do Córrego da Onça desde que foi instalado o complexo ferroviário. “Já chamei o pessoal da Rumo para conversar. Ainda em 2017 fiz a análise das águas e filmei a situação como está, mostrei para eles, mas não tem quem faça eles consertarem aquilo”, externou Valdemar Nestor.

A denúncia é feita pelo advogado Valdemar Nestor de Araújo Filho, proprietário de uma área rural que faz divisa com o Terminal e, segundo ele, o despejo de esgoto in natura é do conhecimento do poder público e até do Ministério Público Estadual, mas nenhuma providência foi tomada até agora para conter os crimes ambientais.

O Terminal Ferroviário, instalado em Rondonópolis, vem sendo acusado de cometer crimes ambientais ao despejar seu esgoto doméstico, sem tratamento, diretamente em uma das nascentes do Córrego da Onça, afluente do Rio Ponte de Pedra, que despeja suas águas no Pantanal.

“Eles só fazem as coisas no papel, que aceita tudo. Se você for lá verá que tem um lago de decantação (desse esgoto), mas eu sei que seriam necessários pelo menos três desses tanques. E, ainda assim, o esgoto nem fica decantado. Ali é simplesmente um corredor para o esgoto correr para a nascente”, denunciou.

O advogado conta ainda que denunciou a situação para a Secretaria Municipal de Meio Ambiente (Semma), que chegou a enviar uma equipe de fiscalização e constatou o crime ambiental, ainda no ano de 2017, mas nada foi feito para minimizar ou resolver a situação.

Em seguida, ele teria denunciado o caso para o Ministério Público, em 2020, por meio do promotor Ari Madeira, da 6ª Promotoria de Justiça Cível de Rondonópolis, Especializada de Defesa da Bacia Hidrográfica do São Lourenço, que chegou a acionar o Terminal Ferroviário a realizar estudos e apresentar relatórios sobre a situação, mas tudo acabou com a assinatura de um Termo de Ajustamento de Conduta (TAC) que, conforme o advogado, na prática, não resolveu a situação. “Agora, ficamos sabendo que eles pretendem ampliar a ferrovia. Mas se têm dinheiro para isso, porque não têm dinheiro para solucionar esse problema com sua rede de esgoto?”, questionou Valdemar Nestor.

Sobre o teor do TAC, ele afirma que a empresa foi obrigada a pagar valores em dinheiro, mas que foram usados para projetos ambientais em outros lugares. “O rio está sujo, tem que resolver é ali. Quer dizer que porque fizeram um TAC eu vou ter que me conformar com o problema? Eu não quero tomar uma medida extrema, mas se precisar, eu vou tomar. Jogo três caminhões de concreto ali, tampo a vazão do lago e o esgoto deles vai voltar lá para eles. Eu estou no meu limite”, avisou.

Ele conta que antes habitado por pequenos peixes e fonte de alimentos para pássaros, como garças e outros, o Córrego da Onça hoje está “morto”, com suas águas completamente poluídas e sem nenhum sinal de vida em suas águas. “Quando eu era pequeno, andava lá e via muitas piabas e lambaris, a gente bebia água de lá. Agora, se você beber a água vai direto para a UTI. Não tem mais um girino sequer naquelas águas. E a fedentina? Ninguém mais aguenta aquele fedor. É uma tristeza ver essa situação e ver que eles não estão nem aí para a natureza e nem para o Ministério Público”, concluiu, desabafando.