O evento já é tradicional e realizado pela Unegro há vários anos. Neste ano, o concerto será com o pianista Álvaro Rocha.

A União de Negros e Negras pela Igualdade (Unegro) realiza hoje (15), a partir das 19h, na Igreja Santo Antônio, no residencial Bela Vista, o Concerto de Natal Unegro.

A Unegro convida a população para participar do evento, que é uma oportunidade de ter um contato com a música e ainda comemorar a chegada do Natal.