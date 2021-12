A partir de hoje (15), a população não terá mais atendimento na Central de Vacinação, que funcionava no estacionamento da Secretaria Municipal de Saúde. Ontem (14), foi o último dia de atendimento ao público no local que, segundo a Saúde, atendeu mais de 100 mil pessoas em cinco meses de funcionamento. Sem a central, a vacinação contra a Covid-19 fica a partir de hoje concentrada nos postos de saúde.

A Secretaria Municipal de Saúde explicou que estuda uma forma de realizar a vacinação em horários estendidos, como ocorria na Central de Vacinação, em alguns postos de saúde da cidade, mas ainda não divulgou as mudanças.

VACINAÇÃO HOJE

Hoje, a vacinação continua com a primeira dose para adolescentes com mais de 12 anos, dose de reforço para idosos com mais de 60 anos e pessoas com mais de 18 anos que receberam a segunda dose até o dia 15 de julho nos postos de saúde Parque das Rosas, Pedra 90, Padre Rodolfo, Serra Dourada, Ipiranga, Mathias Neves, Itapuã, Cardoso, Alfredo de Castro, Conjunto São José, Cohab, Jambrapi e Canaã, das 8h às 10h30 e das 13h às 16h.

Também devem se dirigir aos mesmos locais quem for receber a segunda dose da vacina da Pfizer e que tomou a primeira até o dia 20 de outubro.

Tem vacinação ainda com a segunda dose da Astrazeneca para quem recebeu a primeira há pelo menos 54 dias nos postos de saúde Caic, André Maggi e Vila Olinda, das 8h às 10h30 e das 13h às 16h. E, com a segunda dose da Coronavac para quem recebeu a primeira há pelo menos 14 dias nos postos de saúde Industrial, Santa Clara e Padre Miguel, das 8h às 10h30 e das 13h às 16h.