O que era para ser um cartão-postal de Rondonópolis está com aparência de abandono e esquecimento. O trecho recém-duplicado da travessia urbana da BR-364 entre o Trevão e o Lourencinho, na saída para Goiás, está com margens e canteiro central sendo tomados pelo mato e com vários trechos com a iluminação pública sem funcionar.

Morador do bairro Verde Teto, na saída para Pedra Preta, Valdeir dos Santos Pinho denuncia o estado crítico desse trecho, sendo que em vários pontos o mato já impede a visualização das placas de sinalização. “A iluminação pública também está um caos em frente a Bunge e no final da pista, entre o Lourencinho e a Avenida Otaviano Muniz”, diz.

E o problema do mato deve se agravar mais considerando que o período chuvoso ainda está praticamente na fase inicial. Vale lembrar que esse trecho da travessia urbana não faz parte do escopo de responsabilidade da concessionária Rota do Oeste, já que não integra o trecho urbano em que a BR-364 se funde com a BR-163.

Em relação aos problemas de iluminação pública nesse trecho, eles têm sido uma frequente desde a sua inauguração. Neste ano, por exemplo, o Jornal A TRIBUNA já fez várias matérias sobre trechos com a iluminação sem funcionamento entre o Trevão e o Lourencinho. No final de novembro deste ano, por exemplo, já havia denúncia de que o trecho entre o Lourencinho e a rotatória de acesso à Avenida Otaviano Muniz estava às escuras.

Em uma das reportagens anteriores, a empresa responsável pela instalação da iluminação afirmou que estava providenciando os reparos e adequações para que o sistema funcionasse normalmente.