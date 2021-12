Enquanto a Operação Lei Seca, para detectar a embriaguez ao volante, tem sido intensificada nos últimos meses na Capital e em Várzea Grande, a falta de um pátio para apreensão de veículos tem impedido a sua realização também no trânsito de Rondonópolis, cidade com segunda maior frota de veículos do Estado.

Segundo a Polícia Militar, é necessário assegurar novamente um pátio de apreensão de veículos em Rondonópolis para que a Operação Lei Seca possa ser realizada novamente na cidade. A cidade está sem pátio para guarda de veículos tanto por parte do Estado quanto por parte do Município.

Na verdade, conforme já noticiado pelo A TRIBUNA, a falta desse tipo de pátio na cidade tem prejudicado a realização de blitzes de trânsito para averiguação da regularidade dos veículos e documentos dos motoristas como um todo. O último espaço destinado aos veículos com infrações de trânsito era o Pátio Rondon, administrado pelo Município e fechado há mais de dois anos.

Em Mato Grosso, as cidades aptas estão aderindo ao Termo de Cooperação Técnica com a Secretaria de Estado de Segurança Pública (Sesp-MT), por meio do Gabinete de Gestão Integrada (GGI), para a realização da Operação Lei Seca. Até o momento, cinco municípios do interior, segundo o governo estadual, já celebraram a parceria.

Esse modelo da operação no interior conta com as forças integradas da Polícia Militar, Polícia Civil e Ciretran, além de outras instituições de fiscalização municipal e do Ministério Público. A intenção é evitar os constantes acidentes de trânsito registrados envolvendo pessoas alcoolizadas nas cidades.