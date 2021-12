Os dados do terceiro trimestre deste ano apontam que a produção de bovinos no Estado aumentou 6,42%, e o abate teve crescimento de 2,3%, no comparativo com o segundo trimestre. Em nível nacional o volume de animais abatidos reduziu 1,85%, enquanto a produção subiu somente 0,97%, no mesmo período.

Mato Grosso continua sendo destaque no Brasil na produção e abate de bovinos, de acordo com Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), cujos dados foram consolidados no boletim do Instituto Mato-grossense de Economia Agropecuária (Imea).

Ainda segundo o boletim, com relação ao rendimento médio da carcaça de bovinos houve um acréscimo de 4,29% em nível mato-grossense e 2,94% em nível nacional. Todo esse cenário positivo demonstra a eficiência na produção de carne no Estado, de acordo com o gerente de relações institucionais da Associação dos Criadores de Mato Grosso (Acrimat), Nilton Mesquita.