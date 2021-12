A Prefeitura de Rondonópolis conseguiu na Justiça a reintegração de posse da área pública que foi invadida no começo da semana passada. A área está destinada a abrigar o loteamento social Alfredo de Castro II, após o Parque de Exposições, mas foi invadida por cerca de 200 famílias.

A decisão judicial saiu na véspera do feriado municipal (9/12) e, após isso, o oficial de justiça já esteve no local. Com o ordenamento judicial, agora os invasores têm cinco dias para deixar por contra própria a área. Caso a ordem não seja obedecida, a desocupação poderá ocorrer com forças policiais.