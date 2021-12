A vereadora Kalynka Meirelles (Republicanos) propôs, para o dia 14 de dezembro, às 18h30, na Câmara Municipal de Rondonópolis, uma audiência pública para tratar de Políticas Públicas de fortalecimento dos vínculos familiares como estratégia para proteção social de mulheres, crianças adolescentes.

Na iminência de uma realidade pós-pandemia, período em que a família se destacou como local protagonista do desenvolvimento das pessoas, a reflexão sobre estratégias e Políticas Públicas de fortalecimento dos vínculos familiares está ainda mais urgente, visto que o número de violência contra menores e mulheres teve um aumento significativo na tal chamada “quarentena”.

“Este é um tema que une, de forma suprapartidária, todos os Poderes. Depois da pandemia, vimos o quanto é importante fortalecer os vínculos familiares. É impossível fortalecer um vínculo a partir do Governo Federal, somente. Depende de cada família e de um envolvimento social, precisamos nos voltar para essa temática com toda sensibilidade que o assunto demanda, porém, com iniciativas precisas e resolutivas, protegendo, de modo geral, as famílias, instituição sagrada, e, principalmente, nossas crianças que sentiram mais fortemente todo esse período que ainda estamos vivendo” diz Meirelles.

Entre os dispositivos, a criação de ferramentas que garantam o fortalecimento das famílias, promovendo a inclusão da mulher no mercado de trabalho, assegurando a proteção das crianças no seio familiar e social e outros assuntos correlacionados serão discutidos na audiência proposta pela vereadora.

“Muitas vezes investimos em políticas públicas para apagar incêndios, enquanto poderíamos investir em medidas preventivas. E cuidar das famílias é isso! É garantir que a mulher não precisa ficar exposta em um ambiente de violência por não ter meios de sustento pessoal. É assegurar que a criança está segura dentro do núcleo familiar, guarda e protegida. Não podemos permanecer calados vendo menores sofrendo todo tipo de violência, mulheres amargando em relacionamentos abusivos e, todos os dias, a imprensa noticiando morte de crianças e feminicídios. A base precisa ser reforçada!”, destacou Kalynka.