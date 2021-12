Amigos e parceiros das atividades de cunho social dos vários clubes de Rotary de Rondonópolis foram homenageados com o Prêmio Profissionais do Ano. A cerimônia de entrega da honraria, que tinha como objetivo reconhecer e valorizar o trabalho dessas pessoas em prol da comunidade, aconteceu na noite desta sexta-feira (10), no Caiçara Tênis Clube.

A premiação, entregue pelo governador do Distrito 4440 do Rotary, Zozoel de Paula, consistia em um troféu e um certificado e homenageou inúmeras personalidades, como o empresário Samuel Logrado, diretor do A TRIBUNA, veículo de comunicação que sempre prestigiou as atividades dos clubes de serviço, divulgando essas ações e apoiando as iniciativas.