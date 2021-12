1 – SENHORAS E SENHORES,

eis que o senador Wellington Fagundes pode não ter feito tão bom negócio quanto imaginava ao ajudar a filiar o presidente Jair Bolsonaro no Partido Liberal, sigla a qual Fagundes é filiado antigo e uma de suas expressões nacionais. Como seria natural acontecer, o fato de ter se tornado companheiro de partido de Bolsonaro deveria significar uma aproximação do senador com as lideranças e até com o eleitorado do presidente em Mato Grosso, o que consolidaria sua candidatura à reeleição e até lhe abriria a possibilidade de ser o candidato bolsonarista ao governo do Estado. Mas a realidade parece não ser bem essa e Fagundes pode ter problemas até para permanecer na legenda à qual é filiado há muitos anos.

Ocorre, inicialmente, que se por um lado o senador se alia à direita, que é muito forte eleitoralmente no Estado, ele perde naturalmente os votos da esquerda e do eleitorado com perfil mais de centro, que o apoiaram em eleições anteriores. É sempre importante lembrar que o político Wellington Fagundes e seu partido, o PL, foram da base de apoio dos governos petistas dos ex-presidentes Lula e Dilma Rousseff, com Fagundes tendo inclusive coordenado a campanha presidencial de Dilma em Mato Grosso.

MAS COMO

passaria a contar com os votos da chamada direita, que pode ser até mais numerosa que os eleitores da esquerda e do centro, o raciocínio natural seria que ele saiu ganhando, no entanto na política nem tudo é como na Matemática ou na Economia, ele pode ter perdido um eleitorado e não ganhado outro. Isso porque o presidente Bolsonaro tem um eleitorado fiel, de perfil extremamente conservador e de certa forma até paranóico, que vê o fantasma do “comunismo” em tudo e em todos que não são “raiz”, como costumam dizer. Dessa forma, Wellington Fagundes pode ter perdido um e pode também não conseguir agarrar o outro eleitorado, ficando num “vácuo político”, que pode minar suas pretensões nas urnas, minguando seus votos.

Experiente e expert na arte da política, o senador parece ter calculado mal seus movimentos desta vez, já que sofre resistência do bolsonarismo e também não poderá contar com a maior parte de seu numerosos eleitorado de outrora.

MAS,

como já dissemos antes nos referindo às articulações do senador mato-grossense, a política é como uma nuvem, que hora está aqui e logo em seguida não está mais. Ou seja: tudo pode mudar de uma hora para outra. Inclusive o senador mudando de partido. Aguardemos os próximos capítulos dessa novela.