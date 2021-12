Kalynka requisita em duas emendas que R$ 150 mil sejam deslocados para a capacitação de jovens carentes (R$ 50 mil) e também de mulheres em condições de vulnerabilidade social (R$ 100 mil). No segundo grupo, cita em particular as vítimas de violência doméstica.

O Projeto de Lei 318, de julho de 2021, que está em fase final de discussão na Câmara de Vereadores de Rondonópolis e que apontará as Diretrizes Orçamentárias do Município para 2021, pode sofrer estratégicas alterações no que depender da vontade da vereadora Kalynka Meirelles (Republicanos).

“Muitas vezes, a mulher apanha e não denuncia por medo, mas boa parte das ocasiões também por dependência financeira. O ‘Tem Saída’, como o próprio nome sugere, é uma mão do Estado que se estende para que essa pessoa entenda que consegue sim se capacitar, ter seu emprego e uma vida digna”, pontuou Meirelles.

Outras duas intervenções legislativas de Kalynka sugerem a destinação de R$ 400 mil para a criação de um sistema que permita a alimentação de um prontuário eletrônico local do SUS, além de outros R$ 800 mil para a elaboração de um sistema online efetivo de gestão escolar.

“O prontuário eletrônico já é uma realidade em muitas cidades. Trata-se de uma plataforma virtual onde as pessoas terão acesso, em tempo real, ao andamento de marcações de suas consultas, da disponibilidade de remédios na farmácia municipal, exames e uma série de facilidades para que o cidadão não tenha de ir pela madrugada nos PSFs, encarando chuva e até risco de assalto. Da mesma forma, vimos agora durante a pandemia que ainda carecemos de uma estrutura de tecnologia realmente eficaz para a educação. Ainda não estamos preparados para assumir aulas online com eficiência, bem como a própria celeridade do preenchimento de vagas nas unidades escolares e a própria gestão pedagógica junto aos professores. A verdade é que nos permitiremos a dar uma prestação de serviços muito mais organizada ao cidadão a partir do momento que exista um sistema eficaz de gestão”, citou a vereadora.

Como fonte do R$ 1.350.000,00 que pretende deslocar a finalidade dentro do orçamento, a vereadora sugeriu a retirada do setor de infraestrutura, especificamente da verba alocada para construção e reformas de imóveis públicos. “Embora eu tenha uma ideologia política diferente do nosso prefeito, uma coisa que talvez concordamos é que investir no ser humano é muito melhor do que investir em coisas. Nossa proposta parte deste princípio e não porque as reformas e construções não sejam importantes, mas há já recursos de sobra, emendas parlamentares que sempre nos chegam e uma garantia financeira boa neste setor. Todavia, ainda nos falta avançar nestas políticas de capacitação de pessoas e modernização dos nossos serviços públicos”, finaliza Kalynka.