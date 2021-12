Essa situação pode se agravar a partir de janeiro, já que em 31 de dezembro serão finalizados todos os contratos ainda em vigência no Município com empresas que fornecem mão de obra terceirizada, caso uma nova licitação não seja concluída em tempo.

Entre os exemplos dos serviços que já estão prejudicados, estão a manutenção de estradas sem pavimentação, o que tem ocasionado problemas para moradores das comunidades rurais, e a manutenção, limpeza e segurança de parques e praças, como vem ocorrendo no Parque do Escondidinho, que por falta de contrato com a empresa terceirizada não conta com vigilância e manutenção.

Além dos atrasos salariais, os problemas entre a Prefeitura de Rondonópolis e as empresas que fornecem mão de obra terceirizada ao Município agora estão prejudicando a prestação de serviços públicos. Com os contratos com as terceirizadas já finalizados em algumas secretarias municipais, alguns serviços como manutenção de estradas rurais, segurança de espaços públicos, limpeza e manutenção de parques e praças já foram impactados e deixaram de ser realizados por falta de trabalhadores.

Além disso, para os trabalhadores que ainda não foram dispensados em função do fim do contrato com a terceirizada, os atrasos salariais permanecem e neste mês de dezembro eles ainda esperam o pagamento dos trabalhos realizados em novembro. Há também vários trabalhadores que prestaram serviços na Saúde por meio de um contrato temporário de três meses com a empresa Bem-Estar e que não foram pagos pelos trabalhos referentes ao mês de setembro.

Conforme a Prefeitura, uma licitação para contratação de uma empresa para fornecimento de trabalhadores terceirizados está marcada para ocorrer em 20 de dezembro. O certame foi publicado esta semana. Não há, contudo, prazo para a conclusão do processo e contratação da empresa.

IMPASSE HÁ UM ANO

Os problemas com as terceirizadas se intensificaram no início deste ano quando a licitação para contratação de empresa para fornecimento de mão de obra terceirizada para o Município foi cancelada pelo Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso por supostamente conter irregularidades. Na sequência, foi desencadeada a Operação Esforço Comum, coordenada pelo Grupo de Atuação Especial contra o Crime Organizado (Gaeco), que apontava irregularidades e superfaturamento em contratos do Município com a Cooperativa Vale do Teles Pires (Coopervale), que fornecia mão de obra terceirizada para a Prefeitura.

Parte da operação e das investigações do Gaeco, no entanto, foram anuladas pela Terceira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de Mato Grosso (TJMT), que entendeu que o Ministério Público de Mato Grosso (MPMT) não cumpriu os prazos obrigatórios para a condução do inquérito. Assim, as investigações realizadas após abril de 2020 ficam anuladas.

As investigações de irregularidades em contratos da Coopervale com o Poder Público estavam em andamento desde 2019 e eram conduzidas pelo Gaeco de Rondonópolis, que deflagrou a Operação Esforço Comum no dia 21 de maio deste ano. Conforme o Gaeco, as investigações apontavam que teria ocorrido prévio ajuste para contratação da Coopervale junto ao Município de Rondonópolis e que os prejuízos aos cofres públicos poderiam ser superiores a R$ 60 milhões.

FIM DE CONTRATOS

Após a operação do Gaeco, a Coopervale definiu pela não renovação dos contratos que mantinha com as secretarias municipais. Atualmente, a cooperativa ainda está com contratos em andamento, mas a maioria já foi finalizada.

Para contornar parte do problema com a falta de trabalhadores com o fim dos contratos com a Coopervale, a Prefeitura firmou um contrato emergencial com a empresa Bem-Estar para fornecimento de mão de obra terceirizada para a área de saúde. O contrato era válido para os meses de julho, agosto e setembro e já foi concluído, porém trabalhadores ainda aguardam o recebimento dos salários de setembro.