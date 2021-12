Dependendo do tempo, muita poeira ou lama, altas temperaturas, água quente para tomar ou dificuldade de acesso às moradias ou de água para as necessidades básicas. Essa situação de muita dificuldade tem sido a triste realidade das cerca de 500 famílias que foram instaladas pela Prefeitura de Rondonópolis no Loteamento Maria Amélia, próximo da Rodovia do Peixe, e também vão ser a rotina de cerca de 2.500 famílias que vão ser instaladas em breve no Loteamento Alfredo de Castro II, após o Parque de Exposições.

Ignorando a própria legislação municipal, que proíbe que loteamentos e residenciais urbanos sejam entregues sem a infraestrutura básica, o Município anunciou que vai entregar agora o Loteamento Alfredo de Castro II. O problema é que, assim como o Loteamento Maria Amélia, não há nada de estrutura no local, que inclusive foi invadido agora por famílias que não concordam com a política habitacional da Prefeitura. Os moradores são colocados apenas com a realização do arruamento, sem água, energia, iluminação pública, asfalto e esgoto.

Além de chamar a atenção dos empresários que são obrigados a primeiro dotarem de estrutura seus empreendimentos imobiliários, a situação tem gerado reclamação dos próprios moradores que são levados para esses locais. Em agosto deste ano, famílias do Loteamento Maria Amélia fizeram uma manifestação. Eles reclamavam de falta de acesso, de iluminação pública, de rede de energia e até problemas com o abastecimento de água. São famílias que, até que a estrutura seja providenciada, sofrem muito com as deficiências.

Como o Município é o poder fiscalizador desse tipo de iniciativa, não há ninguém que o impeça de instalar as famílias nesses loteamentos antes da estrutura. Foi assim que também aconteceu com outros loteamentos de interesse social na cidade, hoje bairros, como o Alfredo de Castro e o Antônio Geraldini, também na gestão do prefeito Zé Carlos do Pátio, que até hoje tenta prover esses locais de escolas, creches, postos de saúde e praças públicas.

O atual projeto habitacional da Prefeitura contempla inicialmente dois novos loteamentos urbanizados de interesse social, sendo o Maria Amélia e o Alfredo de Castro II, que deverão beneficiar mais de três mil famílias. Na prática, a infraestrutura é disponibilizada com o passar do tempo, diferente do que exige a legislação municipal.