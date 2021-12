Mesmo com queda das notificações de casos de dengue neste ano em Rondonópolis, a atenção dos moradores para o combate do Aedes aegypti deve ser redobrada com o aumento das chuvas. Dados da Secretaria de Estado de Saúde referentes à semana epidemiológica 16 mostram que a cidade notificou 2.251 casos de dengue em 2020, enquanto que neste ano, no mesmo período, foram 427. Queda de 81% entre 2020 e 2021. Com esse quadro, a cidade está classificada com risco médio de contaminação para a dengue.