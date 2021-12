O atual presidente do diretório municipal do Partido Trabalhista Brasileiro (PTB), Valdemir Castilho, o Biliu, confirmou ao A TRIBUNA que ele e seu grupo político, incluindo o vereador Beto do Amendoim, irão mesmo deixar a sigla nos próximos dias.

Ele conta que conversou na última segunda-feira (6) com o novo presidente regional do PTB, Victório Galli, e marcou uma reunião com filiados para a semana que vem, quando deve ser comunicada a entrada de Ferreira e seu grupo no partido. “Sei que quando a direção regional toma a decisão, os municípios têm que acatar. No nosso caso, nós somos diretório e não comissão provisória, temos mais respaldo jurídico, mas não vamos ficar no PTB. Democracia é isso, cada um escolhe a quem apoiar e a qual partido pertencer”, ponderou.

Biliu continua explicando que mesmo que o grupo de Cláudio Ferreira não se filiasse ao PTB, ele e seu grupo sairiam da mesma forma da legenda, por conta do seu apoio ao presidente Jair Bolsonaro (PL). “Eu entendo que o governo Bolsonaro não tem como defender. O preço dos combustíveis está nas alturas e isso provoca muita inflação, que está maior que o anunciado. Para mim, o Bolsonaro não tem defesa. Então, para nós, sair do PTB é um fato definido e assim que recebermos o comunicado da direção regional (da filiação de Ferreira e seu grupo), nós vamos nos desfiliar”, completou.

No caso de Beto do Amendoim, o vereador deve permanecer por mais algum tempo na sigla, pois corre o risco de perder o mandato em caso de mudar de partido, mas ele deve procurar mecanismos legais para também deixar o PTB e acompanhar Biliu e seu grupo, que fazem política juntos há mais de 20 anos.

Biliu concluiu explicando que os futuros filiados, todos apoiadores de Bolsonaro, devem levar o PTB para a oposição ao prefeito José Carlos do Pátio, a quem a sigla ajudou a eleger nas últimas eleições e de quem ele é um dos principais conselheiros, estando à frente do Gabinete de Apoio à Segurança Pública (Gasp).

Sobre o destino do grupo, ele diz que ainda não há nada definido e eles devem ficar sem partido até definirem uma nova sigla para se aglutinarem novamente.