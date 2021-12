O deputado estadual Thiago Silva (MDB), iniciou a semana de comemoração do aniversário de 68 anos de Rondonópolis realizando uma sessão solene especial da Assembleia Legislativa nesta segunda-feira (06) para homenagear dezenas de personalidades que têm contribuído com o progresso do município e a qualidade de vida da população. Em uma festiva noite na Câmara Municipal, o parlamentar entregou honrarias a professores, voluntários da Rede de Apoio às pessoas com doenças mentais, servidores, líderes comunitários, médicos, juízes, advogados, policiais civis e comerciantes que possuem destacada contribuição em prol do desenvolvimento de Rondonópolis, que completa 68 anos neste próximo dia 10.

De acordo com Thiago Silva, uma das principais atribuições de um parlamentar é prestar homenagens a pessoas que fazem a história de Mato Grosso. “Para mim é uma felicidade, como filho de Rondonópolis, realizar uma série de homenagens a personalidades que são protagonistas na história da nossa cidade e do nosso Estado. Rondonópolis é uma terra pujante e de oportunidades, aonde veio gente de todas as regiões do Brasil e hoje se destaca no cenário nacional pela produção agrícola e exportação de commodites”, disse o deputado.

