Dois rondonopolitanos tomaram posse no sábado (4) na Academia Brasileira Rotária de Letras (Abrol-MT). A cerimônia ocorreu na sede da Abrol em Cuiabá.

“O convite para ocupar uma cadeira da Academia Brasileira Rotária de Letras é um reconhecimento aos relevantes serviços humanitários prestados à comunidade por meio de Rotary que eu não imaginava que fosse ter”, disse Reinaldo que acrescentou ser “uma lisonja para mim pela indicação de meu nome, de forma unânime, o que se consubstancia no compromisso e na responsabilidade de elevar, sempre, o nome do Rotary International nas ações do Club e em meu caminhar”.

Reinaldo está há 29 anos no Rotary e há 28 anos é serventuário da Justiça Estadual em Rondonópolis. Além dos dois de Rondonópolis, outros 11 acadêmicos foram empossados. Hoje, a Abrol-MT conta com 33 cadeiras ocupadas.

A cadeira 26 ocupada por José Luiz tem como patrono Eduvaldo Marques da Silva, já a cadeira 27, atualmente ocupada por Reinaldo, tem como patrono Nelson Pereira Lopes.