O ex-vereador Alcimar Borges (PP) deve assumir uma cadeira na Câmara de Rondonópolis nesta quarta-feira (8/12). A informação foi confirmada pelo próprio ex-vereador, que é o primeiro suplente de seu partido e se recupera de uma cirurgia de retirada de uma hérnia.

Mas, segundo o próprio Alcimar Borges, Nenzão teria se envolvido numa série de polêmicas, inclusive com a assessoria jurídica da Câmara, o que o levou a mudar sua posição. Assim, ele diz que pretende ainda na manhã dessa quarta-feira apresentar todos os documentos necessários e tomar posse no mandato logo em seguida.

MAIS POSSE

Quem tomou posse no mandato na manhã desta terça (7) foi o terceiro suplente do Solidariedade, Welington Pereira. Ele foi empossado na Sessão Extraordinária realizada pela Câmara e assume no lugar do vereador Jonas Rodrigues, que se afastou para cuidar de assuntos particulares.