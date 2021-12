O secretário municipal de Transporte e Trânsito, Lindomar Alves da Silva, deu posse na manhã desta terça-feira (7), no auditório da Prefeitura Municipal, aos membros do novo Conselho Municipal de Transporte e Trânsito (CMTT), eleitos para o biênio – 2021-2023 e já anunciou medidas e ações que visam melhorias para o tráfego e trânsito da cidade.

Ainda conforme o secretário, a Setrat já está empenhada e tem realizado projetos de enfrentamentos dos gargalos do trânsito e da mobilidade urbana de maneira engajada. “Já estamos aí com um termo de referência encaminhando para poder contratar por inexigibilidade com o método de credenciamento, o ‘Pátio de Apreensão de Veículos’, possibilitando que a Setrat e a própria Polícia Militar possam desenvolver com efetividade a ação fiscal, e a manutenção semafórica para que a empresa contratada possa, já na próxima semana, começar a fazer na região Central, partindo da Avenida Dom Wunibaldo até a Frei Servácio e, da Dom Pedro II até a Fernando Correa da Costa”, explicou.

Segundo Lindomar, a Prefeitura está fazendo a aquisição de 65 pontos de semáforos novos no Centro, dotados de pórticos modernos e com câmeras inteligentes que vão também, compartilhar imagens coletadas com setores de segurança pública. E também o principal: que são os ‘nobreaks’, que vão dar sustentação à carga de energia para os semáforos por cerca de até 2h em caso de falta, oscilação ou queda de energia elétrica, que dessincronizam os sistemas de semáforos, pois quando caem e voltam, já não voltam sincronizados. E somente essa nova roupagem dos novos semáforos, adquiridos por determinação do prefeito é que possibilitará isso, com mais efetividade e mais segurança”, disse Lindomar.

O secretário adiantou ainda que, além disso, também já estão tramitando na administração processos para implantação das lombadas eletrônicas e radares, que são ferramentas importantes e que visam, segundo ele: disciplinar a conduta, e o comportamento daqueles que insistem ainda em infringir as normas do código de trânsito brasileiro. Ainda conforme Lindomar, as lombadas eletrônicas/radares também vão ter câmeras de segurança que vão compartilhar as imagens com os setores de segurança pública, fazendo o fechamento inclusive, das saídas e entradas da cidade.

Além dessas ações, a Setrat já teria encaminhado projetos de outras ferramentas importantes para a mobilidade urbana, como, a construção de rotatórias, melhorias de sinalização (horizontal e vertical), intervenções pontuais nos gargalos de tráfego e trânsito, entre outras.

FAIXAS ELEVADAS

Lindomar Alves adiantou ainda que esta semana foi dada ordem de serviço à Coder para construção de 10 faixas elevadas em frente a estabelecimentos educacionais para garantir a segurança dos estudantes, e logo a sociedade já vai vê-las instaladas em pontos específicos importantes da cidade.

INTERNET

Outra ação diz respeito a instalação de iluminação e Internet nos abrigos/pontos de ônibus espalhados pela cidade. Como a empresa contratada só realizou a instalação de 25% dos abrigos. Todavia também está em tramitação a contratação de uma empresa que vai instalar internet nos cerca de 25% de abrigos já instalados na cidade. Outra novidade é que a Coder deve instalar nos próximos dias, a parte elétrica de iluminação dos pontos/abrigos de ônibus já instalados.

A Setrat vai ainda recuperar o contrato para dar continuidade a instalação do restante dos abrigos até completar 100% dos pontos projetados, dotando todos eles, de internet e iluminação.