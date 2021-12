A Santa Casa de Rondonópolis informou, ontem (6), em entrevista coletiva, que a Prefeitura de Rondonópolis está com os repasses em atraso. Seriam mais de R$ 11 milhões já disponíveis na conta do Município e que não teriam sido repassados ao hospital. São recursos de pagamentos pelos serviços prestados nas Unidades de Terapia Intensiva (UTIs), cirurgias cardíacas, dentre outros atendimentos da unidade hospitalar.

Ela explicou ainda que há mais de 15 dias a Santa Casa está negociando com o Município o pagamento. “Estamos fazendo um apelo para que não atrase mais”, disse a superintendente, que destacou que esses valores são de serviços que a Santa Casa já prestou. “O processo para recebimento está com o Município desde 4 de novembro e até agora não temos uma explicação sobre quando será repassado”.

OUTRO LADO

Por meio de nota, a Secretaria Municipal de Saúde afirmou que não existe atraso no repasse do FEEF para a Santa Casa de Rondonópolis. “É importante tratar esse assunto com seriedade e clareza que ele precisa. Não existem atrasos. Existem trâmites que precisam ser cumpridos e assim serão executados para que façamos tudo dentro da legalidade”, disse o

secretário de Saúde do município, Vinícius Amoroso.

O referido recurso, segundo a Saúde, de cerca de R$ 8 milhões, entrou na conta da Prefeitura por volta das 16 horas do dia 2 de dezembro, quinta-feira. Na manhã do dia seguinte, foi enviado para a assessoria legislativa da Prefeitura um ofício solicitando a elaboração de um projeto de lei alterando convênio atual para que o subsídio oriundo do FEEF pudesse ser legalmente repassado para o hospital.

A Secretaria de Saúde completou que como as sessões ordinárias da Câmara são realizadas somente nas quartas-feiras, ou seja, o projeto que oficializa o repasse do recurso seria apreciado pelos vereadores e votado nesta quarta-feira (8). “Tendo em vista a urgência da necessidade do recurso, o prefeito José Carlos do Pátio fez um pedido à Casa de Leis para a realização de uma sessão extraordinária amanhã (hoje 7) para agilizar o processo e com isso estar legalmente respaldado para fazer o repasse”, informa a Pasta. “Nenhum órgão público pode fazer pagamentos sem autorização do poder legislativo e é isso que estamos buscando nesse momento”, acrescentou o secretário.

Além disso, a Secretaria de Saúde afirmou que os vereadores aprovaram dois repasses na semana passada, que juntos somam valor de R$ 3.195.562,55, também para a Santa Casa, montante que foi depositado ontem para o hospital.