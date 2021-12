Após a invasão de uma área de propriedade da Prefeitura de Rondonópolis, destinada a abrigar o loteamento social Alfredo de Castro II, no Grande Conquista, a Secretaria Municipal de Habitação e Urbanismo informou que já instaurou processo de reintegração de posse da área. Dessa forma, assim que a Justiça deferir o pedido, as pessoas terão que deixar o local.

A área foi invadida neste domingo por cerca de 200 famílias. O Jornal A TRIBUNA mostrou ontem que os invasores reclamam da demora no processo ou mesmo que não conseguem fazer o cadastro habitacional junto ao Município. Assim, querem que a Prefeitura faça o cadastro deles e providenciem terrenos para eles.

A Secretaria Municipal de Habitação e Urbanismo, por sua vez, repassou que está atendendo regularmente todo cidadão que procura informações, serviços e também a inserção no cadastro da habitação. Nesse sentido, informou que atualmente o cadastro conta com cerca de 10 mil pessoas à espera de uma moradia do Município.