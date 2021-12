A Polícia Rodoviária Federal (PRF) prendeu hoje (6/12), em Rondonópolis, um homem fazendo o transporte de quase cinco quilos de pasta-base de cocaína, em um ônibus de transporte interestadual. Ele foi autuado por tráfico de drogas.

A prisão aconteceu por volta das 14h20, quando a equipe da PRF realizava policiamento ostensivo no km 211 da BR-364. Na ocasião foi abordado o ônibus que fazia linha Aripuanã/MT x Brasília/DF da empresa Eucatur.

Durante a fiscalização na parte superior do ônibus, o passageiro da poltrona 44 demonstrou nervosismo excessivo no momento que avistou a equipe adentrando no veículo.

A equipe realizou algumas perguntas e o passageiro apresentou respostas contraditórias, o que culminou em uma busca aprofundada nos seus pertences pessoais, momento em que foram localizados em sua mochila, que estava na parte de cima da poltrona, 4 tabletes de substância análoga à pasta base de cocaína, com peso aproximado de 4.7 Kg.

O passageiro disse à equipe que pegou a droga em Rio Branco/AC e que levaria para Goiânia/GO e que receberia R$ 2.000,00 pelo transporte.