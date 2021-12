A cidade de Rondonópolis, novamente, não registrou óbito por Covid-19 nas últimas 24 horas, segundo o novo Boletim Epidemiológico da Secretaria de Estado de Saúde, publicado nesta segunda-feira (06/12). Assim, o total de mortes pela doença na cidade segue em 943.

Por sua vez, o boletim informa ainda que a cidade não registrou nenhum caso novo de Covid-19 entre ontem e hoje. Dessa forma, o número total de infectados permanece em 38.538 no município.

Um total de 37.547 pessoas já se recuperaram da doença na cidade até o momento. Na Santa Casa de Rondonópolis, ainda há 2 pessoas internadas na UTI Covid, tendo oito leitos desocupados. A taxa de ocupação nas UTIs da unidade está em 20%.

A Secretaria de Estado de Saúde (SES-MT) notificou, até a tarde desta segunda-feira (06), 553.658 casos confirmados da Covid-19 em Mato Grosso, sendo registrados 14.004 óbitos em decorrência do coronavírus no Estado.

Foram notificadas 249 novas confirmações de casos de coronavírus no Estado nas últimas 24 horas. Dos 553.658 casos confirmados da Covid-19 em Mato Grosso, 1.388 estão em isolamento domiciliar e 537.779 estão recuperados.

Dentre os oito municípios com maior número de casos de Covid-19 estão: Cuiabá (114.372), Várzea Grande (41.935), Rondonópolis (38.538), Sinop (26.854), Sorriso (18.613), Tangará da Serra (17.871), Lucas do Rio Verde (15.785) e Primavera do Leste (14.886).