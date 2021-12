Rompendo com uma hegemonia de 21 anos, a Chapa 2, liderada por Afonso Aragão, venceu a eleição nesta sexta-feira (3/12) no Sindicato dos Trabalhadores em Transportes Terrestres de Rondonópolis e Região (STTRR) para o quadriênio 2022/2025. A vitória foi conquistada com 524 votos contra 266 votos da Chapa 1, liderada pelo atual presidente Luiz Gonçalves.

Tendo como vice Gildevan Ribeiro, Afonso Aragão atribui a vitória à união dos trabalhadores da categoria, havendo um sentimento muito forte por mudança no STTRR. Ele entende que foi possível montar uma chapa em que os associados se sentissem representados. Também destaca a realização de uma campanha com muitas propostas, limpa e sem ataques. “A união fez a grande diferença!”, diz.

Afonso Aragão tomará posse dia 15 de janeiro de 2022. Ele enfatiza que, entre as principais ações, pretende implantar a base de atendimento aos trabalhadores, no distrito industrial 1 (saída para Cuiabá), para aproximar mais o sindicato do trabalhador. Nessa base haverá serviços como barbearia, mini conveniência com preços mais acessíveis e lavanderia rápida.

Outra ação a ser implementada é o Aplicativo dos Trabalhadores, visando dar mais transparência para a gestão. O vencedor citou ainda a intenção de implantar o Auxílio Assistencial, visando ajudar os trabalhadores quando de afastamento por doenças ou acidentes.

A eleição no STTRR contou com 2.911 eleitores aptos ao voto. O STTRR, atualmente, é a maior entidade sindical de Rondonópolis em número de associados.