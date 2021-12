Com os repasses devidamente encaminhados no decorrer da semana, o deputado estadual Ondanir Bortolini (PSD), destacou na manhã deste sábado o quanto a união e a articulação conjunta foram importantes para a conquista do repasse dos recursos do Fundo Estadual de Equilíbrio Fiscal (FEEF) aos hospitais filantrópicos. No total, a Secretaria de Estado de Saúde transferiu o total de R$ 44,2 milhões a sete municípios de Mato Grosso.

Dos recursos destinados, Rondonópolis recebeu R$ 9,4 milhões, sendo R$ 8,5 milhões para a Santa de Misericórdia e R$ 866 mil para o Hospital Psiquiátrico Paulo de Tarso. De acordo com o parlamentar, os valores foram destinados aos 11 hospitais filantrópicos contemplados pelo recurso, sendo os municípios os responsáveis pelo direcionamento do recurso às instituições beneficiadas. “Acredito que a maioria dos municípios já está com os recursos creditados nas contas das prefeituras”, disse Nininho.

