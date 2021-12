O empresário Lúcio Flávio Xavier de Sousa vai ser homenageado pela Câmara de Vereadores de Rondonópolis com a medalha “Ayrton Senna”. Apenas um desportista é agraciado a cada ano com esta honraria, que em 2021 será para a motovelocidade, modalidade que Lúcio pratica e incentiva seu desenvolvimento.

Lúcio Xavier também participa de grandes competições fora de Rondonópolis, principalmente nas principais cidades da região Centro-Oeste. “Além de um desportista conhecido e reconhecido em Rondonópolis, Lúcio também ajuda a divulgar nosso município pelo Brasil afora, por meio da motovelocidade”, destaca o vereador Dr Jonas Rodrigues.

Lúcio Xavier é natural de Rondonópolis, filho de Antônio Valdemiro de Sousa e Isabel Francisca Xavier. Sua paixão no mundo do motociclismo se deu por intermédio de seu pai, que tinha uma oficina de bicicletas e depois veio a trabalhar com motos em Rondonópolis. “Com muito amor a esse esporte, Lúcio foi se especializando no segmento de motos de altas cilindradas, até montar sua própria oficina, a conhecida Motorbike, em Rondonópolis”, informa o vereador Dr Jonas.

O vereador ainda destaca a parceria de Lúcio Xavier com seus amigos e clientes, que levaram essa paixão para o mundo das pistas, frequentando os autódromos de Campo Grande-MS e Goiânia-GO, assim como tiveram oportunidades de estarem em outros autódromos.

De acordo com Dr Jonas Rodrigues, a participação do esportista Lúcio Xavier em encontros nos autódromos em outros estados, promoveram seu aprimoramento profissional e no esporte, trazendo pilotos campeões na modalidade e representando sua oficina e a cidade de Rondonópolis. “Hoje o Lúcio é a Motorbike, feita de um homem que acreditou em sua paixão por esse esporte, que uniu amigos em favor de seu amor pelas motos”, enfatiza Dr Jonas Rodrigues.