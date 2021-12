1 de 4

Inaugurado há cerca de dois meses, no dia 3 de outubro, o Parque Ecológico “Antônio Rodrigues do Nascimento”, mais conhecido como Parque do Escondidinho, já começa a mostrar sinais de abandono. Isso porque trabalhadores como guardas, faxineiros e jardineiros que trabalhavam na manutenção do dito parque foram dispensados e o resultado é que o lixo começa a se acumular e o mato a tomar conta do belo espaço recém-inaugurado.

A situação tem gerado preocupação entre os moradores das redondezas e nos frequentadores do espaço, que temem que sem a presença de guardas municipais, o parque acabe sendo dominado por desocupados e usuários de drogas, principalmente no período noturno, que além de afastar as famílias, também podem depredar a estrutura.

Sem pessoal de limpeza, o lixo, como embalagens de alimentos, de refrigerantes e até garrafas de bebidas, entre outros, vêm deixando um ar de descuido e causando uma péssima impressão em quem vai até o local passear ou praticar algum exercício físico.