1 – SENHORAS E SENHORES,

eis que o prefeito José Carlos do Pátio (SD) vem sendo assediado para se lançar candidato ao Senado. A informação em si não é nova, mas ela aos poucos começa a ganhar contornos de realidade. Isso porque o prefeito rondonopolitano recebeu essa semana o deputado estadual Lúdio Cabral (PT), que é um dos articuladores da candidatura de Pátio, que seria por uma composição partidária mais de centro para a esquerda. Na verdade, Pátio nunca escondeu que é um político esquerdista e que tem uma admiração especial pelo ex-presidente, e maior líder do PT nacional, o Lula.

A ideia, já anunciada aqui na Coluna, seria que Pátio migrasse para um partido do arco de alianças do ex-presidente Lula, como o PSB, sigla a qual o prefeito rondonopolitano já vem cogitando se filiar a algum tempo, para ser o candidato apoiado pelo petista no Estado. Para tanto, o PT lançaria um de seus quadros para concorrer ao governo estadual, montando assim um palanque expressivo para o ex-presidente em Mato Grosso. Se falou inclusive na possibilidade de Lula vir a Rondonópolis respaldar a filiação e o lançamento da pré-candidatura do gestor rondonopolitano.

A ideia parece factível e seria interessante a entrada de Pátio na disputa, já que os únicos postulantes ao Senado, ao menos por enquanto e com alguma força política, são o deputado federal Neri Geller (PP), que conta com o apoio declarado de figuras como o governador Mauro Mendes (DEM) e do ex-governador Blairo Maggi, e o atual senador Wellington Fagundes (PL), que deve contar com o apoio do presidente Jair Bolsonaro, que se filiou recentemente à sigla liberal. Os dois são ótimos nomes, com votos e apoios que lhes dão margem para vitória, mas ainda falta um nome para representar o eleitorado mais de centro para a esquerda no espectro ideológico.

2 – ENQUANTO ISSO,

o ex-candidato a prefeito Cláudio Ferreira, o Paisagista, que disputou a eleição passada pelo Democracia Cristã, anunciou que estuda a possibilidade de se filiar ao PTB, do ex-deputado Roberto Jeferson, que está sob o comando do também ex-deputado Vitório Galli em Mato Grosso. Ele comenta que é apenas uma possibilidade, mas rasga elogios à sigla, que já declarou apoio à reeleição do presidente Jair Bolsonaro, agora PL.

Ainda que não tenha definição quanto a ir para o PTB, ou a outro partido, Cláudio Ferreira declarou que não acompanhará Bolsonaro ao PL, por conta de problemas políticos com o senador Wellington Fagundes. Mas, pré-candidato a deputado estadual, ele é enfático ao deixar claro que irá se filiar a algum partido que apoie a reeleição do presidente. E o PTB, se não for seu caminho natural, é uma excelente opção para ele e seu grupo, que é liderado pelo empresário Odílio Balbinotti, pré-candidato ao governo de MT. Então, a sinalização do ex-candidato a prefeito pode significar que tanto ele quanto seu grupo podem ir para o PTB, levando de lambuja o deputado federal José Medeiros, atualmente no Podemos, partido do presidenciável Sérgio Moro – o que fica claro que Medeiros não continuará na sigla.