A cidade de Rondonópolis corre o risco de ficar sem os termômetros digitais urbanos que estão sendo doados pela Cooperativa Sicredi Integração MT/AP/PA. Enquanto as prefeituras das cidades vizinhas já fecharam parceria para instalação dos equipamentos, até o momento a Prefeitura de Rondonópolis não liberou sua instalação na cidade.

Conforme Marco Tulio, a ideia para Rondonópolis é que os termômetros digitais urbanos sejam instalados em pontos estratégicos e de maior visibilidade. Foram destinados quatro relógios para Rondonópolis, tendo os seguintes pontos escolhidos: rotatória da ponte nova, entre Avenida Lions e Rua Fernando Correa; Avenida Presidente Médici; Avenida Bandeirantes, próximo ao Corpo de Bombeiros; e rotatória da Avenida dos Estudantes com o Anel Viário.

Os relógios já estão comprados e pagos, não tendo nenhum custo aos cofres públicos. No entanto, no caso de Rondonópolis, há informações dando conta da resistência do poder público para instalação dos equipamentos e, assim, a cidade ficaria sem esse recurso de modernidade. Além de Rondonópolis, foram contempladas as cidades Itiquira, incluindo Ouro Branco do Sul, Pedra Preta, Alto Araguaia, Alto Garças, Alto Taquari, São José do Povo, Guiratinga e Tesouro, bem como Macapá-AP.