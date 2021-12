Os filiados ao Sindicato dos Trabalhadores em Transportes Terrestres de Rondonópolis e Região (STTRR) irão às urnas nesta sexta-feira (3) para eleger uma nova diretoria para a entidade em um pleito bastante tumultuado. Duas chapas estão na disputa e a expectativa é que o resultado da eleição seja conhecido ainda hoje.

De acordo com informações do próprio STTRR, a votação será aberta às 7 horas e se encerrará às 17 e, ao todo, 2.911 trabalhadores estão com suas contribuições em dia e aptos para votar. Essas pessoas poderão votar na própria sede do sindicato, onde ficará uma urna fixa, ou nas duas urnas volantes que irão até o local de trabalho dos associados.