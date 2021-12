A Prefeitura de Rondonópolis, através da Secretaria de Saúde e Secretaria de Assistência Social, além de diversos parceiros, está organizando a Semana de Ativismo pelo Fim da Violência contra Mulher, com uma programação para os dias 6 a 12 de dezembro.

A Campanha do Ativismo é uma mobilização educativa e de massa, que luta pela erradicação da Violência contra as Mulheres. No geral, são 21 dias de ativismo, com atividades entre 20 de novembro (Dia da Consciência Negra), para enfatizar a dupla discriminação sofrida pela mulher negra, e termina em 10 de dezembro. Neste período, uma das datas celebradas é o Dia de Mobilização dos Homens pelo Fim da Violência contra as Mulheres (6/12).

“A maioria da violência contra as mulheres é praticada por homens e o gritante índice de mulheres violentadas diariamente evidencia a necessidade de falar, especialmente, aos homens com mais frequência, considerando inclusive, que a violência contra a mulher não é apenas física, por isso é essencial debater todos os tipos violências, para que eles entendam o que é violência contra a mulher e quais são as formas saudáveis de se resolver os conflitos”, aponta o projeto.

Para sensibilização da sociedade, no dia 09/12, às 08:00, nas dependências físicas do SEST/SENAT, serão oferecidos serviços de saúde e assistência social, como exame de PSA, teste rápido sífilis, HIV/AIDS e hepatites; aferição de PA; vacinas; orientação de Cadastro Único (Assistência Social); e orientações diversas (Saúde e Assistência Social).

No mesmo dia, à 9h, haverá uma palestra com o tema “Mobilização dos Homens pelo Fim da Violência contra as Mulheres”, para falar sobre violência doméstica, dando ênfase aos homens a fim de que eles entendam o que é violência contra a mulher e direitos humanos.

Estarão como palestrantes a juíza de Direito na Vara de Violência Doméstica e Familiar na Comarca de Rondonópolis, Dra. Maria Mazarello; e a desembargadora Dra. Maria Helena Povoas, presidente do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso.