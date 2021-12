A última atualização divulgada pela Secretaria Municipal de Saúde na quarta-feira (1), mostra que Rondonópolis ultrapassou os 70% da população vacinada com duas ou três doses da vacina contra a Covid-19. Conforme os dados, 151.415 pessoas receberam a segunda e terceira doses (reforço) na cidade, o que equivale a 71,33% da população com mais de 12 anos.

Com pelo menos a primeira dose da vacina, 187.206 pessoas foram imunizadas, o equivalente a 88,46% da população vacinável com mais de 12 anos. O percentual de vacinados com a primeira dose, no entanto, está abaixo da expectativa, já que a vacinação está disponível na cidade para maiores de 12 anos há mais de um mês.

Segundo a Secretaria Municipal de Saúde, mais de 30% dos adolescentes com idade entre 12 e 19 anos de Rondonópolis ainda não tomaram a primeira dose da vacina. A alta porcentagem de público dessa faixa etária sem imunização já foi apontada pela equipe de Saúde do Município como um dos problemas que levaram a decisão de retornar a obrigatoriedade do “passaporte da vacina” para todos os estabelecimentos na cidade.

