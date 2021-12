Duas cédulas falsas de R$ 200 foram apreendidas pela Polícia Militar no final da tarde dessa sexta-feira (3) na Feira da Vila Aurora. O dinheiro falsificado teria sido usado para pagar pequenas compras e o estelionatário se evadiu do local com dinheiro verdadeiro passado como troco.

De acordo com informações da PM, uma guarnição policial foi solicitada para atender uma ocorrência na Feira da Vila Aurora, onde uma feirante afirmava ter recebido uma nota de R$ 200 que suspeitava ser falsa.

A vítima informou aos policiais que o dinheiro falso lhe teria sido repassado por uma pessoa que teria comprado apenas R$ 27,00 e levado o restante do troco em dinheiro. Essa pessoa seria baixa, morena, de cabelo comprido e usava uma blusa rosa e, segundo essa vítima, aparentava ser travesti.

No momento em que os policiais apuravam as informações com a primeira vítima do estelionatário, uma segunda pessoa entrou em cena, afirmando também ter recebido uma outra nota falsa do mesmo valor desse suspeito, que teria levado R$ 183 dessa segunda vítima como troco.

Os policiais ainda realizaram buscas pela Feira e pelas imediações, no intuito de localizar e deter o suspeito, mas ele não foi encontrado. As duas cédulas de dinheiro falso foram apreendidas e apresentadas na 1ª Delegacia de Polícia.