A Prefeitura de Rondonópolis publicou no Diário Oficial do dia 2 de dezembro de 2021 o decreto nº 10.485, de 26 de novembro de 2021, que dispõe sobre a fixação de regras e medidas restritivas a serem adotadas no Município para prevenir o aumento da disseminação da Covid-19.

Entre as medidas instituídas está a restrição de circulação de pessoas, no âmbito do Município, a partir das 02h até as 05h. Assim, fica autorizado o funcionamento das atividades, das 05h às 02h, de segunda-feira a domingo, observando as normas sanitárias, sempre respeitando a capacidade máxima estabelecida no decreto.

O decreto torna obrigatória a apresentação de comprovante de vacinação completa (primeira e segunda dose) contra a Covid-19 conforme calendário de vacinação, ou Exame RT-PCR, não detectável, com intervalo de até 48 horas e documento pessoal com foto, para ingressar em qualquer estabelecimento com circulação acima de 50 pessoas, em todo o território municipal.

Uma novidade é que fica obrigatório a apresentação de Plano de Contingência para a realização de qualquer evento no município, devendo ser apresentado à Vigilância Sanitária no prazo de 07 dias uteis antes do evento. Não havendo cumprimento deste decreto, segundo consta, todo e qualquer evento poderá ser cancelado sem aviso prévio.

Os eventos em locais com circulação de pessoas em pé, como shows, bailes, boates e congêneres estão permitidos, respeitado o limite de 50% da capacidade máxima do local, não podendo ultrapassar o total de 2000 pessoas presentes, sendo observados os limites de horários estabelecidos no decreto. Para eventos com a presença de público sentado, com determinações bem definidas dos assentos, será permitido 50% da lotação máxima do local.

Ficou estabelecido o uso obrigatório e permanente de máscaras de proteção individual para circulação em espaços públicos e privados, independentemente da quantidade de pessoas presentes, sendo permitida a sua retirada para o consumo de alimentos e bebidas.

Em aeroporto e rodoviária, passageiros não vacinados não terão permissão de entrada no município.