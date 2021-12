A direção da Escola Municipal Melchiades Figueiredo Miranda, localizada na Rua Carvalho, no bairro Pedra 90, anuncia aos pais de alunos da referida unidade escolar que realizará uma força tarefa intitulada “Corujão da Rematrícula”, nesta sexta-feira (3) da 7h da manhã até as 21h, que vai beneficiar exclusivamente aos pais de alunos que trabalham e muitas vezes não têm tempo de ir até a escola nos horários regulares para realizar a rematrícula do filho (a).

Para tanto, a diretora da escola, professora Renata Pereira da Silva Gomes resolveu realizar esse esforço conjunto para que os pais ou responsáveis pelos alunos já matriculados na escola, que não podem se dirigir até a unidade no intervalo de almoço ou no final da tarde entre as 17h e 18h, que possam com esse horário estendido, realizar com mais conforto e comodidade, a rematrícula dos seus filhos.