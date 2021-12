O Grupo de Patrulhamento Tático da 2ª Delegacia da PRF de Rondonópolis apreendeu na tarde de hoje (2/12), no município de Alto Garças/MT, 150 quilos de cocaína, encontrados na boleia de um caminhão.

Segundo a PRF, o grupo realizava policiamento ostensivo no Km 47 da BR-364 quando foi dada ordem de parada a um veículo de carga carregado com pluma de algodão. Durante a entrevista inicial e no momento em que foram solicitados os documentos obrigatórios, os policiais observaram sinais de nervosismo no motorista, o que levou os agentes a realizarem uma busca minuciosa no veículo.