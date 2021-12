O anseio e a luta das comunidades e assentamentos em prol da pavimentação de aproximadamente 70 km da MT-460 ligando Rondonópolis a Dom Aquino, viabilizando assim a rodovia Rondonópolis/Chapada dos Guimarães como alternativa à BR-364, será levada ao governador de Mato Grosso, Mauro Mendes. A viabilização dessa nova rota para a capital Cuiabá, bem como uma via de integração regional, é uma campanha lançada pelo A TRIBUNA desde o ano de 2009, que está sendo retomada pelo deputado estadual Thiago Silva (MDB).

Uma das primeiras ações para retomada desse pleito pelo deputado Thiago Silva foi a apresentação, neste ano, de uma indicação na Assembleia Legislativa para que a Secretaria Estadual de Infraestrutura (Sinfra) possa pavimentar a MT-460. Em entrevista ao A TRIBUNA, o parlamentar disse que já esteve em contato com a Sinfra visando providenciar o projeto de pavimentação da estrada. Em resposta, a Sinfra ficou de fazer um levantamento da situação, de verificar se já existe ou não um projeto referente à estrada.

Caso não haja, um novo projeto de pavimentação da MT-460 deverá ser providenciado/feito. Após esse levantamento, Thiago Silva atesta que vai levar pessoalmente esse projeto ao governador Mauro Mendes em uma reunião a ser marcada com a presença do secretário de Estado de Infraestrutura, Marcelo de Oliveira. Agora também é preciso discutir os valores necessários para essa pavimentação.

Em função da importância da estrada, Thiago Silva acredita que vai conseguir sensibilizar o chefe do Executivo do Estado quanto à necessidade dessa pavimentação, que vai fomentar principalmente as atividades da agricultura familiar. Conforme ele, são inúmeros assentamentos e comunidades no curso da MT-460 e que serão beneficiados com a pavimentação da estrada.