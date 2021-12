O ex-vereador Alcimar Borges (PP), que atualmente é gerente do Departamento de Política do Trabalho da Secretaria Municipal de Ciência e Tecnologia, pode ter que assumir temporariamente o mandato de vereador. Isso porque ele é o primeiro suplente de seu partido e como o titular do mandato, Ozeas Reis, já protocolou documento pedindo afastamento do cargo pelo período de 60 dias, Alcimar pode ter que assumir a vaga na Câmara ou renunciar à suplência caso não tenha interesse.

Anteriormente, estava acertado que o líder comunitário Idelvamar Menezes, o Nenzão, assumiria a vaga deixada por Ozeas Reis. Mas como é apenas o segundo suplente da sigla, Nenzão dependeria de uma renúncia do primeiro suplente, que assim perderia a possibilidade de assumir o cargo futuramente, ou que este assumisse e também se licenciasse, o que deve acontecer.