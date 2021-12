Em Rondonópolis, o comércio poderá funcionar em horários ampliados a partir do dia 11. Os horários foram definidos em convenção trabalhista e têm adoção facultativa por parte dos comerciantes. A ampliação é prática nas semanas que antecedem o Natal, quando há aumento no movimento do comércio. É uma das datas mais importantes do ano para as vendas.

No período de horário estendido que tem início no sábado (11), o comércio pode abrir nos dois sábados (11 e 18) das 8h às 20h. Durante a semana, de segunda a sexta-feira até o dia 23, o funcionamento será das 8h às 22h. Assim, este ano, o comércio poderá abrir a partir do sábado (11) até às 20h.

———— CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE ————

————————————————————————————