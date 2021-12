A Polícia Militar prendeu na tarde de hoje (1/12), no bairro Jardim Glória, em Rondonópolis, um homem pela suspeita de prática de golpes em sites de publicações de vendas de veículos e outros objetos de grande valor aparentando ser produto de roubo ou furto.

Com o detido foram localizados um notebook e também valores, sendo R$ 1.121,00 em papel-moeda e R$ 68,55 em moedas que, segundo o suspeito, foi dinheiro depositado pela sua mãe. Contudo, em contato com a mesma, ela negou ter depositado algum valor para o detido.

A prisão ocorreu após a denúncia de que havia um homem com camisa de time de futebol e uso de tornozeleira fazendo vários saques com diversos cartões no caixa eletrônico do Supermercado Tropical da Avenida José Barriga.

Após investigação da Polícia Militar, o endereço do suspeito foi localizado. Em contato com moradores que residem próximo ao endereço do suspeito, os policiais tiveram a informação de que a casa estava vazia há dias e que o suspeito estava morando há aproximadamente dois dias no local.

As evidências da prática do golpe foram constatadas quando os policiais entraram na residência e localizaram o notebook aberto na cozinha, fazendo uma averiguação via whatsapp web.

Ao ser indagado sobre as práticas, o detido confirmou aos policiais que fazia esse tipo de ação há tempos e que ganhava dinheiro apenas para fazer as postagens dos produtos.

O notebook e o aparelho celular foram encaminhados a 1ª Delegacia para serem periciados no intuito de verificar os possíveis atos ilícitos.