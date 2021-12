Tem chamado a atenção a morosidade para publicação por parte da Prefeitura de Rondonópolis do novo decreto instituindo as novas restrições a serem praticadas na cidade para o controle da pandemia do novo coronavírus. As medidas foram anunciadas na sexta-feira passada (26/11), mas até o momento o decreto não foi publicado pelo Município.

A situação tem gerado dúvidas em vários segmentos da sociedade se o novo decreto realmente vai entrar em vigência. Por enquanto, o Município tem informado que o decreto vai sair, mas sua publicação tem sido adiada desde segunda-feira, quando era a expectativa inicial. A motivação para esse atraso não vem sendo explicada pela Prefeitura.

O principal interesse do segmento empresarial por informações é quanto à vigência do comprovante de vacinação em todo e qualquer estabelecimento da cidade. Os integrantes do Comitê de Gestão de Crise de Rondonópolis decidiram ainda reduzir o tempo de funcionamento de estabelecimentos comerciais no período noturno, podendo manter as portas abertas até as 2h.

Na ocasião, foi falado que o comprovante de vacinação também vai valer para as pessoas que estão chegando na cidade. Continuaria a exigência do uso de máscara de proteção individual em qualquer tipo de ambiente. No caso dos eventos, o público máximo permitido seria de até duas mil pessoas em ambientes com circulação livre e de 50% de capacidade em ambiente abertos, com lugares marcados.

Sem a publicação do decreto, as medidas anunciadas na sexta-feira não podem ser exigidas da sociedade. A esperança agora é que o novo decreto possa sair nesta quarta-feira (1/12).