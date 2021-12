A Universidade Federal de Rondonópolis (UFR) realizou nesta quarta-feira, 1 de dezembro, sua primeira colação de grau presencial desde o início da pandemia. Trata-se da solenidade de colação de grau especial do primeiro semestre de 2021 do curso de Enfermagem. A cerimônia ocorreu, à tarde, no Auditório Central da UFR com um número limitado de convidados por formando e seguindo todos os protocolos de biossegurança.

A suspensão das colações de grau na modalidade presencial foi uma das primeiras medidas de contingência anunciadas pelo Conselho Superior Universitário da UFR, levando em consideração as declarações da Organização Mundial de Saúde, do Ministério da Saúde e do Ministério da Educação, ainda em abril de 2020.

Contudo, considerando a Resolução do Conselho Nacional de Educação nº 2, de 5 de agosto de 2021, que prevê a antecipação da conclusão de cursos na área da saúde, e levando em conta a classificação de baixo risco de transmissão da Covid no município de Rondonópolis, a Universidade Federal de Rondonópolis aprovou a solicitação apresentada pelo colegiado do curso de Enfermagem para colação de grau especial da turma do primeiro semestre de 2021 do curso de Enfermagem.

A solenidade é o momento mais aguardado pelos formandos da instituição, mas também por seus familiares, professores e amigos. Sua realização presencial é um motivo de alegria para toda comunidade acadêmica, pois vai ao encontro das orientações apresentadas pelo Plano de retorno às atividades presenciais elaborado pelo Comitê de Enfrentamento à Covid-19.

A Vice-Reitora da UFR, professora Antonia Marilia Medeiros Nardes, conduziu a cerimônia.