O planejamento da Polícia Militar (PM) em Rondonópolis para garantir a segurança de quem vai às compras neste fim de ano está pronto. A partir do início deste mês de dezembro, a PM vai atuar com um policiamento mais ostensivo e mais repressivo, principalmente na região central do município.

Conforme o comandante do 5º Batalhão de Polícia Militar (BPM), Ten Cel PM Candido, o intuito da estratégia é promover uma sensação de segurança maior para que as pessoas possam ir até a região central, até a área comercial, realizar as compras deste período.

O Ten Cel PM Candido explica que, nesse período, a PM reduz o horário de trabalho na área administrativa do efetivo para que haja um maior contingente em atuação nas ruas. “Uma grande quantidade de policiais estará nas ruas, principalmente nas zonas comerciais dos municípios da região”, garantiu.

Na semana que antecede o Natal e no Réveillon, a PM também repassou que intensificará ainda mais o policiamento nos municípios da região, com mais equipes de Força Tática, de policiamento com motocicletas (Grupo Raio) e de policiamento ordinário.

“A escala de trabalho é alterada nesse período de Natal e Réveillon no intuito de otimizar os meios e, assim, estar levando mais policiais para as ruas. A gente está aguardando apenas a ordem de serviço do Estado-Maior da PM para ver que dia de fato vamos iniciar essa operação”, reforçou o comandante.